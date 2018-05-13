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10:47 | 15.05.2018
Свердловская Госавтоинспекция напоминает о правилах использования сегвеев, гироскутеров и моноколёс
Напомним, что собой представляют эти средства передвижения. Если для молодёжи их названия не являются загадочными, они хорошо отличают одно средство передвижения от другого, то люди старшего поколения вряд ли отличат по названию сегвей от гироскутера.
Сегвей — электрическое самобалансирующееся средство передвижения с двумя колесами, расположенными по обе стороны от водителя, внешне напоминающее колесницу.
Гироскутер — это тоже уличное электрическое средство передвижения, выполненное в форме поперечной планки с двумя колесами по бокам, управление которым происходит путем переноса массы тела.
Моноколесо — это электрический самобалансирующийся самокат (моноцикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками.
Все перечисленные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют достаточно быстро передвигаться. При их использовании важно помнить, что все они предназначены исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части дорог. Сегвей, кстати, может использовать только один человек, это к тому, что иногда молодые люди катаются на сегвее вдвоём.
По скорости передвижения сегвеи можно приравнивать к мопедам, а иногда и к мотоциклам, гироскутеры, в свою очередь, сравнимы с велосипедами.
Водительские удостоверения на эти средства передвижения получать не требуется, с точки зрения Правил дорожного движения лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, к которым могут быть отнесены сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты, являются пешеходами. Соответственно, они обязаны знать и соблюдать требования главы 4 «Обязанности пешеходов» ПДД РФ, а при переходе, именно переходе, а не переезде дороги по пешеходному переходу, — обязательно спешиваться.
Как показывает практика, используя эти средства передвижения, участники дорожного движения, а чаще всего это дети и подростки, забывают о собственной безопасности и выезжают на проезжую часть дороги, в том числе из-за стоящих транспортных средств. Или, например, не могут быстро остановиться перед приближением к проезжей части и приближающимся автомобилем. Бывают случаи наезда на пешеходов при движении по тротуару.
В связи с вышесказанным Госавтоинспекция рекомендует:
1. При использовании сегвеев, гироскутеров, моноколес и электрических самокатов руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов.
2. Кататься на данных устройствах в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках — это обезопасит при возможном падении. Кроме того, важно помнить, что все вышеуказанные современные средства передвижения предназначены исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части дорог.
3. Следить за тем, чтобы их движение не создавало помех для других участников дорожного движения, сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.
4. Максимальная скорость гироскутера ограничена 10–12 км/ч, при которых возможно сохранение равновесия. При выходе за эти пределы скорости может произойти падение и, как следствие, получение травмы.
5. Если необходимо перейти проезжую часть, следует спешиться, убедиться в безопасности и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу.
6. Останавливать средства необходимо плавно и аккуратно.
7. Использовать на одежде в темное время суток световозвращающие элементы или жилет.
Помните, что при использовании перечисленных средств передвижения запрещено:
1. Выезжать на дороги, так как человек на данном средстве передвижения приравнивается к пешеходам, поэтому передвигаться можно только по тротуарам или площадкам, где нет транспорта, но при этом не создавать помех в движении другим пешеходам или велосипедистам.
2. Использовать сегвеи, гироскутеры, моноколеса и электрические самокаты в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить реакцию.
3. При движении на гироскутерах, сегвеях, моноколесах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках. Это может отвлекать внимание и не позволит услышать приближающийся транспорт.
4. Размещать на гироскутере или сегвее дополнительный груз или людей.
5. Водить гироскутер, сегвей или моноколесо при недостаточной освещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий.
Особое внимание родителям! Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге.
Фото: gagadget.com; motor.ru; sky-bike.ru; youtube.com
© «Вечерние Ведомости»
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