Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на улицах Щорса, Малышева и Фурманова

10:23 | 15.05.2018

В Екатеринбурге на улицах Щорса, Малышева и Фурманова начали наносить разметку выделенных полос для общественного транспорта, об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал заместитель главы города по вопросам благоустройства Евгений Архипов.



Он также отметил, что планируется выделять знаками трамвайные пути. Кроме того, сейчас ведутся переговоры по поводу установки камер фиксации нарушений ПДД, в том числе на полосах для общественного транспорта.





Фото: golovinskievesti.ru