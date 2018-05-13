В Нижней Туре суд обязал администрацию восстановить мемориал погибшим в годы ВОВ

09:35 | 15.05.2018

В Нижней Туре по решению суда приведен в порядок мемориальный комплекс «Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенный на улице 40 лет Октября.



Ранее иск к администрации городского округа подала прокуратура. От властей потребовали обустроить лестницы, отреставрировать портреты, покрасить мемориал.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, решение суда исполнено к 9 мая.





Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области