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Новости дня


09:35 | 15.05.2018

В Нижней Туре суд обязал администрацию восстановить мемориал погибшим в годы ВОВ

В Нижней Туре по решению суда приведен в порядок мемориальный комплекс «Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенный на улице 40 лет Октября.

Ранее иск к администрации городского округа подала прокуратура. От властей потребовали обустроить лестницы, отреставрировать портреты, покрасить мемориал.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, решение суда исполнено к 9 мая.


Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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