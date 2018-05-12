Сергей Лавров увидел потенциал в Екатеринбурге для проведения ЭКСПО-2025

21:51 | 14.05.2018

По мнению и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатеринбургу есть чем удивить зарубежных коллег на ЭКСПО-2025.



«По-моему, наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что Екатеринбург имеет огромный позитивный потенциал как один из крупнейших индустриальных центров России. В городе представлены практически все ведущие компании нашей страны, работают предприятия с участием иностранного капитала. Уникальное географическое расположение Екатеринбурга на стыке Европы и Азии предопределяет его значение как важного транспортного узла», - цитирует Лаврова официальный сайт министерства.



Отметим, что заявку Екатеринбурга на участие во Всемирной выставке ЭКСПО-2025 также поддержали Президент России Владимир Путин, глава Правительства Дмитрий Медведев и руководители Федерального собрания РФ. Сейчас Правительство Свердловской области прилагает все усилия для проведения выставки на Урале.



Фото: mid.ru