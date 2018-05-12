В Екатеринбурге определились с датами школьных выпускных

17:17 | 14.05.2018

Выпускные вечера пройдут в Екатеринбурге в соответствии с графиком, несмотря на чемпионат мира по футболу. 30 июня вручат аттестаты ученикам 11-х классов, 2 июля — ученикам 9-х классов.



Отметим, что у девятиклассников итоговая аттестация завершится 29 июня, у одиннадцатиклассников — 2 июля.





Фото: mamyideti.com