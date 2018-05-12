Инспекторы ДПС предотвратили пожар в Тавде

14:20 | 14.05.2018

Вечером 9 мая сотрудники ДПС Никита Мягков и Сергей Подлесных пытались задержать нарушителя в Тавде. Пешеход перешел дорогу в неположенном месте и пытался скрыться от стражей порядка во дворах. Там его догнали инспекторы ГИБДД. В это время они увидели пламя в окне пятого этажа соседнего дома и поспешили туда.



Спустя какое-то время дверь открыл владелец квартиры. Оказалось, что он решил пожарить семечки в микроволновке и уснул. Благодаря оперативности сотрудников ДПС пожар потушили, в квартире немого закоптились стены и потолок, оплавилась мебель.



Сейчас решается вопрос о поощрении отличившихся полицейских.





Фото: risovach.ru