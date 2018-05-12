В Камышлове полиция пресекла «стрелку» между школьниками

В Камышлове накануне вечером, 13 мая, удалось пресечь массовые беспорядки, вызванные конфликтом местных подростков. Около 19:00 толпа школьников и студентов 14–17 лет собралась на берегу реки Пышма вблизи Шадринского моста рядом с трассой, ведущей в сторону Кургана.Причины «стрелки» неизвестны, но, судя по всему, вряд ли они имеют криминальный подтекст. Вероятнее всего, некоторым участникам придется позже объясняться в полиции, так как их лица попали на видеозапись, которую сделал один из участников и выложил в социальные сети. Судя по съемке, в «битве малолеток» собирались участвовать и девушки.В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловский области корреспонденту veved.ru частично подтвердили информацию.«Около 19:00 13 мая в дежурную часть ОВД Камышлова поступило сообщение о том, что в одном из районов города собралась группа подозрительных молодых людей. По указанному адресу для проверки поступившей информации выезжали сотрудники полиции из патрульно-постовой службы, участковый и инспектор по делам несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.Кроме этого, по словам опрошенных граждан, конфликтов между ними не было, телесных повреждений никому из них причинено не было. Сообщений в органы внутренних дел о травмах с данного адреса из медицинских учреждений до настоящего времени не поступало.