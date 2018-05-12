Пункт приема опасных бытовых отходов работает на ВИЗе

12:13 | 14.05.2018

Передвижной пункт приема опасных бытовых отходов отправился в Верх-Исетский район. Жителей призывают приносить батарейки, лампочки, градусники к зданию администрации по адресу ул. Московская, 27, сегодня, 14 мая, с 11:00 до 19:00 и 23 мая с 08:00 до 16:00.



Напомним, одна батарейка способна загрязнить около 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. Сдавать для утилизации также следует ртутные лампы, термометры и другие ртутьсодержащие приборы, аккумуляторы, компьютерную технику и оргтехнику.





Фото: tumen.bezformata.ru