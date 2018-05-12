Екатеринбург вошел в число лидеров по качеству городской среды

10:53 | 14.05.2018

Уральская столица заняла четвертое место в рейтинге Минстроя РФ по качеству городской среды, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Казани. На пятом месте – Воронеж. В десятку также попали Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск и Ростов-на-Дону.



При формировании рейтинга учитывалось состояние жилья, уличной инфраструктуры, общегородских пространств, а также показатели реализации программы формирования комфортной городской среды. По словам замглавы министерства Андрея Чибиса, индекс качества городской среды будут учитывать при расчете субсидий.





