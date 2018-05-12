В Екатеринбурге могут завести дело на алиментщика, подделавшего платежные документы

10:00 | 14.05.2018

В Екатеринбурге могут возбудить уголовное дело в отношении местного жителя, который уклоняется от уплаты алиментов своему сыну.



Ранее мужчина был подвергнут административному аресту на 10 суток, после чего предоставил судебному приставу-исполнителю платежные документы из банка о перечислении порядка 50 тысяч рублей бывшей супруге, которая, в свою очередь, заявила, что денег не получила. Екатеринбуржец сослался на банковскую ошибку, но в банке сообщили, что платежи не совершались. Сейчас материалы дела переданы в полицию для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.





Фото: newizv.ru