На Урале за незаконную рубку деревьев осудили бывшего лесничего

09:41 | 14.05.2018

Шалинский районный суд вынес приговор по делу о незаконной рубке более 270 куб. м деревьев. Виновным признан бывший лесничий Шалинского лесничества Евгений Жданов.



Установлено, что в период с февраля по март 2017 года Жданов, используя свое служебное положение, давал бригаде лесорубов указания о вырубке деревьев: берез, лиственниц, сосен, елей. Ущерб составил более шести миллионов рублей.



В итоге Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в лесной отрасли, на два года. Также у бывшего лесничего конфискована бензопила. Решается вопрос о взыскании с осужденного ущерба в размере шести миллионов рублей.