На Урале пытаются обанкротить компанию, презентовавшую миллиардный проект по лесозаготовкам

17:03 | 12.05.2018

На Среднем Урале пытаются обанкротить компанию ООО «Урало-Сибирские инвестиции», презентовавшую в 2012 году инвестиционный проект по созданию и модернизации лесозаготовительных и деревообрабатывающих объектов (производство пиломатериалов). Общая стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард 315 миллионов рублей.



Проблемы у предприятия начались в 2017 году, когда Департамент лесного хозяйства инициировал процедуру одностороннего отказа от договоров аренды лесного участка (компания арендовала десятки тысяч гектар леса под Карпинском) сославшись на наличие задолженности по арендной плате и невыполнение лесохозяйственных мероприятий с 2014 года. Согласно данным на 31 декабря 2017 года задолженность ООО «УСИ» по арендной плате составляет 46 миллионов 710 тысяч рублей.



В настоящее время банкротства компании добивается ООО «Лса Групп». Соответствующее заявление подавно в Арбитражный суд Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 11 миллионов 809 тысяч рублей.