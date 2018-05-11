В Екатеринбурге футболисты «Урала» провели тренировку для воспитанников детских домов Свердловской области

09:35 | 12.05.2018

В преддверии Чемпионата мира по футболу спортсмены футбольного клуба «Урал» провели мастер-класс для юных начинающих спортсменов социально-реабилитационных центров. На открытую тренировку съехались школьники из Первоуральска, Камышлова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, которые занимаются в футбольных секциях и уже делают первые успехи.



В ходе мероприятия у ребят была возможность не только посмотреть на настоящую тренировку спортсменов, но и обсудить некоторые приёмы игры со своими тренерами. Также детдомовцы пообщались с самими футболистами «Урала»: познакомились с игроками, обменялись опытом и взяли автографы.



Челлендж завершился футбольным матчем между двумя командами воспитанников, судьёй в котором выступил легендарный уральский футболист, тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев.



Фото: midural.ru