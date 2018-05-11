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09:31 | 12.05.2018
В Екатеринбурге обломки недостроенной телебашни хоронят на Широкой речке
Ранее в пресс-службе УГМК сообщали, что обломки башни будут использованы для строительства на Широкой речке. Об этом договорилась компания «P.B.C.», которая выполняла работы по сносу башни. Что касается прочего мусора, например, арматуры, то, как говорили в УГМК, он будет вывезен на специальный полигон.
Напомним, на месте недостроенной телебашни планируется воздвигнуть ледовую арену для ХК «Автомобилист» на 15 тысяч зрителей.
Фото: kp.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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