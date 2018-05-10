Строительную компанию Захара Ивачева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пытаются обанкротить

16:17 | 11.05.2018

Инвестиционная группа компаний «Лоджик Девелопмент», принадлежащая бизнесмену Захару Ивачеву, может быть признана банкротом. В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от челябинского ООО «Грандкран» о признании компании банкротом. Сумма исковых требований составляет почти 2 миллиона рублей. Задолженность возникла по договору аренды башенных кранов, используемых при строительстве многоэтажного жилого дома в Арамиле на улице Текстильщиков, 6 (ЖК «Ясный»).



Между тем это не единственные проблемы Захара Ивачева. В начале апреля ему как директору «Лоджик-Девелопмент» было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). По версии следствия, обвиняемый в целях извлечения выгоды для себя и других лиц привлеченные от граждан денежные средства в размере более 1,1 миллиона рублей не направил на цели строительства жилых домов в городе Арамиле и поселке Светлый, чем причинил имущественный ущерб гражданам.