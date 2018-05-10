На Эльмаше и Вторчермете тепловики закроют улицы на полгода

14:07 | 11.05.2018

В Екатеринбурге стартует сезон работ на тепловых сетях. В связи с этим ожидается закрытие дорог.



Как сообщает пресс-служба администрации, в районе Вторчермет с 13 мая по 15 октября сотрудники ООО «Сантехсервис» будут ремонтировать тепловую сеть на улице Эскадронной. С 13 мая по 25 августа будет закрыт участок улицы от улицы Ляпустина до переулка Дизельного, а с 13 мая до 10 октября — от улицы Новосибирской до Ляпустина.



На Эльмаше АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будет ремонтировать магистраль, которая проходит по улице Красных Командиров. Здесь работы будут проходить в пять этапов. С 14 мая по 10 июня — от дома № 32 по улице Красных Командиров до улицы Старых Большевиков. С 26 мая по 27 июня — от улицы Старых Большевиков до дома № 72 по улице Красных Командиров. С 9 июня по 27 июля от дома № 72 по улице Красных Командиров до въезда на парковку в районе дома № 29 по улице Красных Командиров. С 30 июня по 23 августа — от въезда на парковку в районе дома № 29 по улице Красных Командиров до улицы Шефской. С 30 июля по 15 сентября — от улицы Шефской до дома № 76 по улице Красных Командиров.