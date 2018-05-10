На Урале утонул подросток

В Верхней Синячихе погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Трагедия случилась 10 мая на берегу реки Синячиха. 14-летний подросток стал на полоску льда. Кусок льда откололся, и его подхватило бурное течение. Ребенок не удержался и упал в воду. Находившийся на берегу приятель вызвал спасателей. Из-за сильного течения тело ребенка нашли только сегодня в 500 метрах от берега.В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции и Следственного комитета.