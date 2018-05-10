На выборах гордумы Екатеринбурга будут работать семь окружных избиркомов

В Екатеринбурге начался процесс формирования окружных избирательных комиссий к выборам городской думы. Об этом сообщает пресс-служба горизбиркома.На нынешних выборах окружные комиссии формируются по-новому. Они создаются не в одномандатных округах, а в административных районах. Таким образом, вместо 18 окружных комиссий будет работать семь. В каждую из них войдут по девять членов с правом решающего голоса. Такой подход позволит существенно сэкономить бюджетные средства.Предложения по кандидатурам членов окружных избиркомов принимаются с 16 по 25 мая. Все представленные от кандидатов документы пройдут тщательную проверку.Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы пройдут 9 сентября. В городской парламент будут избраны 18 депутатов-одномандатников и столько же депутатов от партийных списков.