Нижнетагильский центр медосмотров попался на несанкционированной рекламе

В Нижнем Тагиле выявлена ненадлежащая реклама медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФАС.В антимонопольный орган обратился местный житель, обнаруживший рекламу ООО «Кабинет медицинских осмотров» в помещении государственной стоматологической поликлиники. Вопреки требованиям закона о рекламе на плакате отсутствовало предупреждение, что у процедур могут быть противопоказания и перед их прохождением требуется консультация специалиста.По закону за ненадлежащую рекламу медицинских услуг отвечает как рекламодатель, так и рекламораспространитель. В данном случае распространитель не установлен. Возбуждено административное делопроизводство.