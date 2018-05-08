На Средний Урал надвигаются заморозки

20:24 | 10.05.2018

Несмотря на то, что в Свердловской области ожидается потепление, в ближайшие дни уральцам придется померзнуть. Уралгидрометцентр предупреждает о том, что сегодня ночью и утром 11 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С.



Примечательно, что в последующие дни температура днем не превысит 13 градусов выше нуля, а с начала недели до среды синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой дождь, на севере — с мокрым снегом. В эти дни температура в Екатеринбурге днем будет не выше + 12 °С, ночью — от 0 до 5.



Напомним, вчера на севере Свердловской области выпал снег.



Фото: on-desktop.com