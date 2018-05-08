В Екатеринбурге из-за ремонта перекроют два участка дорог

17:41 | 10.05.2018

В Екатеринбурге в связи с ремонтом дороги перекроют движение транспорта по улице Большакова от Луначарского до Восточной. Ограничения будут действовать с 21:00 до 06:00 в период с 20 по 30 мая.



Также 21:00 до 06:00 будет закрываться движение по улице Первомайской на участке от Горького до Карла Либкнехта. Здесь работы начнутся 22 мая и завершатся 30 мая.





Фото: fb.ru