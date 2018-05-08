В выходные в Екатеринбурге пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

14:22 | 10.05.2018

В эти выходные, 12 и 13 мая, на площади 1905 года пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Производители со всего Уральского региона представят свою продукцию: мед, соленья, ягоды, сушеные грибы, рыбу, мясо, хлеб и многое другое.



В преддверии дачного сезона здесь также можно будет купить саженцы и инвентарь. Кроме того, для жителей уральской столицы приготовили мастер-классы по изготовлению стендов для рассады и украшений для дачи и сада.



Напомним, что во время чемпионата мира по футболу ярмарки на площади 1905 года проводиться не будут.