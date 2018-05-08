Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 мая 2018 года

12:18 | 10.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 09.05.2018 до 08:00 10.05.2018 на территории Свердловской области в дежурные сутки зарегистрировано 108 преступлений.



В дежурные сутки раскрыто 81 противоправное деяние. Из них 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5 грабежей, 30 краж чужого имущества, в том числе 4 квартирных, 14 фактов незаконного оборота наркотических средств, из них 5 сбытов.



За минувшие сутки на территории области произошло 2 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области