После 9 мая на уборку улиц уральской столицы вышли 40 машин

12:00 | 10.05.2018

Ночью с последствиями праздничных гуляний в Екатеринбурге справлялись порядка 40 уборочных машин: подметальные машины, механизированные и вакуумные автопылесосы, поливомоечная техника, автоуборщики тротуаров.



Также очищены контейнеры, которые были специально установлены для проведения праздничных мероприятий. Всего с улиц уральской столицы на полигоны вывезли около 100 кубометров мусора.





Фото: gbuador.ru