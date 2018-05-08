Евгений Куйвашев поручил скорректировать стратегию развития Свердловской области

10:53 | 10.05.2018

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет скорректирована стратегия социально-экономического развития региона. Программу приведут в соответствие указу Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



— Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев дал поручение: с учетом установок президента оперативно выработать предложения по корректировке Стратегии социально-экономического развития региона, нашей программы «Пятилетка развития», других государственных программ и приоритетных проектов, — сказал на заседании областного кабинета министров первый вице-губернатор Алексей Орлов.



Напомним, что указ предусматривает естественный рост численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов, ускорение технологического развития, вхождение в число пяти крупнейших экономик мира и другое.





Фото: oblgazeta.ru