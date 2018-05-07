Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


13:18 | 9.05.2018

Замначальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

В Екатеринбурге проводится проверка по факту ДТП с участием заместителя начальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга.

Подполковника полиции задержали накануне вечером во дворе улицы Большакова. От медосвидетельствования он отказался, после чего был составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

— По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По информации СМИ, речь идет о подполковнике полиции Владиславе Сергееве.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:27 | 9.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 мая 2018 года

13:18 | 9.05.2018
Замначальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

12:42 | 9.05.2018
В Екатеринбурге прошел парад Победы

12:08 | 9.05.2018
15 мая Общественная палата Екатеринбурга примет решение по Алексею Беззубу

11:29 | 9.05.2018
Детский танцевальный ансамбль из Екатеринбурга взял Гран-при международного фестиваля

10:51 | 9.05.2018
В память о царской семье организуют 700-километровый крестный ход от Тобольска до Екатеринбурга

10:18 | 9.05.2018
В Арамиле потушили пожар в цехе по производству бумаги

08.05.2018

23:38 | 8.05.2018
Губернатор Свердловской области поздравил Дмитрия Медведева с назначением

21:59 | 8.05.2018
Бывший директор ЦПКиО примет участие в праймериз в гордуму Екатеринбурга

21:56 | 8.05.2018
В Арамиле горит цех по производству бумаги

20:39 | 8.05.2018
В Верхней Пышме открылась вторая очередь музея автомобильной техники УГМК

20:01 | 8.05.2018
Адвокаты свердловских юристов, обвиняемых в мошенничестве, обжаловали приговор

19:32 | 8.05.2018
Свердловский депутат остался без помощника со связями в МУГИСО

19:20 | 8.05.2018
Пермские кадеты — участники генеральной репетиции парада Победы в Москве и парада кадетов на Поклонной горе

19:12 | 8.05.2018
Победу в конкурсе «Город — это мы» одержали 105 социально значимых проектов

19:08 | 8.05.2018
В Перми возложили цветы к монументам и памятникам, посвященным Великой Отечественной войне

19:01 | 8.05.2018
В Перми прошли публичные слушания по исполнению бюджета города за 2017 год

18:56 | 8.05.2018
В Перми определят участников самарского Парада Памяти

17:51 | 8.05.2018
Глава екатеринбургской полиции лично поздравил фронтовиков и тружеников тыла

17:18 | 8.05.2018
В Историческом сквере развернется «Театр Великой войны»

16:53 | 8.05.2018
В Артинском районе агрофирму оштрафовали за загрязнение земли

16:48 | 8.05.2018
Бюджет Свердловской области заработал на 6,7 миллиарда больше, чем за аналогичный период годом ранее

16:20 | 8.05.2018
13 человек предстанут перед судом по делу о бандитизме на Урале

16:09 | 8.05.2018
У прокуратуры появились претензии к администрации города Катайска

15:43 | 8.05.2018
В Екатеринбург привезли Кубок ЧМ-2018

15:25 | 8.05.2018
Уральских шопоголиков оставили без Dior: сотрудники таможни и ФСБ задержали крупную партию люксовой одежды в Екатеринбурге

15:23 | 8.05.2018
На 9 мая в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

15:11 | 8.05.2018
В Перми состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь Дня Победы

15:03 | 8.05.2018
В Екатеринбурге перекроют два участка дорог

14:50 | 8.05.2018
С начала года в свердловский бюджет поступило более 74 млрд рублей

14:35 | 8.05.2018
В Свердловской области выбраны все региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами

14:33 | 8.05.2018
В Кургане возложили венки и цветы к Вечному огню в память о павших в боях ВОВ

14:28 | 8.05.2018
Бывшему лесничему в Староуткинске вынесли приговор за незаконную рубку леса

13:59 | 8.05.2018
В Екатеринбурге похитили более 56 млн рублей, выделенных на питание школьников

13:46 | 8.05.2018
В мае в Прикамье пройдет более 1000 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

13:39 | 8.05.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин поздравляет пермяков с праздником Победы

13:36 | 8.05.2018
Противопожарной службе Пермского края передано 10 новых пожарных автомобилей

13:28 | 8.05.2018
В Екатеринбурге единая дежурно-диспетчерская служба начала работу в новом здании

13:28 | 8.05.2018
Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности

13:03 | 8.05.2018
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Жукова

12:57 | 8.05.2018
Председателя Заксобрания Свердловской области познакомили с новым депутатом от «Справедливой России»

12:47 | 8.05.2018
За две недели свердловская ГИБДД выявила более трех тысяч недостатков дорожного полотна

12:31 | 8.05.2018
Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравляет горожан с 9 Мая

12:28 | 8.05.2018
Прикамье присоединилось к акции «Красная гвоздика»

12:25 | 8.05.2018
Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих поздравляет жителей Прикамья с Днем Победы

12:22 | 8.05.2018
В Перми пройдут дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры

12:19 | 8.05.2018
Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравляет ветеранов с праздником Победы

12:10 | 8.05.2018
В екатеринбургской квартире обнаружили марихуановую лабораторию

12:03 | 8.05.2018
В поселке Увельском установили танк — памятник воинам-интернационалистам

12:02 | 8.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 7 мая 2018 года


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 