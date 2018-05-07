Замначальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

13:18 | 9.05.2018

В Екатеринбурге проводится проверка по факту ДТП с участием заместителя начальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга.



Подполковника полиции задержали накануне вечером во дворе улицы Большакова. От медосвидетельствования он отказался, после чего был составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



— По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.



По информации СМИ, речь идет о подполковнике полиции Владиславе Сергееве.