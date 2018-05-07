Новости дня
23:38 | 8.05.2018
Губернатор Свердловской области поздравил Дмитрия Медведева с назначением
В письме для Медведева Евгений Куйвашев отметил, что именно благодаря усилиям премьер-министра России успешно выполняются майские указы главы государства и реализуются глобальные проекты, направленные на повышение качества жизни людей.
Отметим, что департамент информационной политики губернатора Свердловской области акцентирует внимание на том, что Дмитрий Медведев на посту Председателя Правительства уделяет большое внимание Среднему Уралу и поддерживает важнейшие начинания Свердловской области в сфере промышленности.
Фото: gubernator96.ru
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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