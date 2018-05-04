В Екатеринбург привезли Кубок ЧМ-2018

15:43 | 8.05.2018

В Екатеринбург привезли главный трофей чемпионата мира по футболу — кубок из чистого золота массой 6,142 кг. В презентации приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гимнастка Ляйсан Утяшева.



«Искренне рад приветствовать Кубок мира по футболу. Чемпионат мира — это огромное событие для Урала, Екатеринбурга и всей страны. Я только что обратил внимание, что кубок сделан из золота и малахита, а малахит — это уральский минерал. Огромное спасибо организаторам и всем, кто предоставил нам такую возможность», — цитирует Куйвашева ТАСС.



Сегодня Кубок выставят у Дворца молодежи, а 11 и 12 мая его можно будет увидеть в Историческом сквере. После Екатеринбурга трофей отправится в другие города, где пройдут матчи ЧМ.





Фото: rostovnadonu.bezformata.ru