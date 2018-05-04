Председателя Заксобрания Свердловской области познакомили с новым депутатом от «Справедливой России»

12:57 | 8.05.2018

Сегодня председателю регионального парламента Людмиле Бабушкиной был представлен новый депутат от партии «Справедливая Россия» — Егор Шаламовских. Официально нового депутата представил спикеру глава фракции «Справедливой России» Андрей Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Бизнесмен Егор Шаламовских сменил на депутатском посту Евгения Лобова, сложившего свои депутатские полномочия 3 апреля 2018 года. Место сложившего полномочия справедливоросса должен был получить следующий за Лобовым в списке по территориальной группе Алексей Холодарев, но он отказался от мандата. После чего свердловское отделение «Справедливой России» приняло решение передать мандат шедшему в списке за Холодаревым Шаламовских.



Напомним, что Шаламовских официально стал депутатом 27 апреля, после того как свердловский избирком передал ему мандат.



Фото со страницы Егора Шаламовских «ВКонтакте»