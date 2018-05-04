В Свердловской области полицейские задержали ещё одного любителя самодельного огнестрельного оружия

Не далее как вчера мы писали о любителе самодельного, и не только, оружия, задержанного в Свердловской области. И вот новое задержание ещё одного любителя оружейных «самоделок».Накануне в дежурную часть полиции города Каменска-Уральского от жителей поселка Новый Быт поступило сообщение о том, что по улице ходит их нетрезвый сосед с оружием. Выехавшие по указанному гражданами адресу сотрудники отдела полиции № 22 задержали гражданина 1976 года рождения.При задержании у мужчины не было обнаружено при себе ничего запрещённого, а вот в ходе осмотра его жилища под матрацем был обнаружен предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием. Кроме того, в шкафу была найдена металлическая банка, в которой хранились 42 патрона калибра 5,6 мм.Всё найденное полицейские направили в экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы. По результатам проведённой экспертизы было установлено, что боеприпасы являются мелкокалиберными спортивно-охотничьими патронами, а предмет кустарного производства не чем иным, как огнестрельным самодельно изготовленным нарезным пистолетом под патроны калибра 5,6 мм.По данному факту отделом дознания полиции Каменска-Уральского в отношении гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). За совершение этого преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.Стоит отметить, что задержанный и ранее неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности 6 раз.Информация: МО МВД России «Каменск-Уральский»Фото: oblvesti.ru