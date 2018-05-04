Пожарные, спасшие детей в Кушве, будут представлены к наградам

11:08 | 8.05.2018

Начальника караула 206-й пожарно-спасательной части Александра Вырупаева и пожарного Алексея Новикова, которые спасли детей в Кушве, представят к государственным наградам.



«За оперативные и грамотные действия по спасению жизни детей руководством Главного управления МЧС России по Свердловской области принято решение о представлении к государственной награде «За спасение погибавших» участников спасательной операции», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.



Напомним, что ЧП произошло накануне вечером. Пожарные достали с отколовшейся льдины трех девочек — 8, 9 и 12 лет.





Фото: v-kurse.ru