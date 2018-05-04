В Краснотурьинске рабочий упал с высоты. Прокуратура проводит проверку

09:50 | 8.05.2018

Прокуратура проводит проверку в Краснотурьинске, где несколько дней назад тяжелые травмы получил 64-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по предварительным данным, днем 4 мая электрослесарь при прокладке силового кабеля упал с высоты 5,8 метра, после чего его увезли в больницу. Инцидент произошел на промплощадке шахты «Северопесчанская» (ОАО «Богословское рудоуправление»).



Прокуратура проверит соблюдение техники безопасности и установит ответственное лицо.





Фото: tumenpro.ru