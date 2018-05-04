Евгений Буженинов назначен директором екатеринбургского «Водоканала»

15:32 | 7.05.2018

Евгений Буженинов назначен директором МУП «Водоканал», соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



Напомним, что ранее прежний директор «Водоканала» Александр Ковальчик был назначен министром экономики Свердловской области. После этого главный инженер предприятия Евгений Буженинов стал исполняющим обязанности директора.





Фото: водоканалекб.рф