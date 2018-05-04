В Свердловской области, в одном из садовых товариществ, полицией найден и изъят небольшой оружейный арсенал

В ходе мероприятий по проверке поступившей информации о факте незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в двух домах одного из садовых товариществ сотрудниками уголовного розыска Сухого Лога был найден и изъят арсенал оружия, как заводского, так и кустарного производства.Так при осмотре первого из двух указанных домов на кровати под матрацем сыщики обнаружили и изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья образца 1960 года выпуска, в серванте — металлическую банку с порохом, а в шкафу — пакет, в котором находились 173 патрона к нарезному оружию и 3 охотничьих патрона 12-го калибра.При осмотре второго домовладения во дворе на руле квадроцикла оперативники обнаружили предмет, похожий на ружье, заряженный одним патроном без маркировки, на прикладе оружия имелась текстильная обойма, снаряженная шестью патронами. В ходе дальнейшего осмотра помещения садового домика полицейские обнаружили приклад с замком, одноствольное охотничье ружье 1950 года выпуска, пластиковую колбу с шестью патронами и металлическую банку еще с 44 патронами. В сапогах, висевших над входной дверью дома, хозяин хранил пистолет кустарного производства, заряженный одним патроном.Владельцем дачных домиков, в которых хранился найденный сыщиками арсенал, оказался 47-летний житель Асбеста. Каких-либо документов на право хранения и ношения огнестрельного оружия у мужчины не было. При опросе он пояснил, что арсенал оружия и боеприпасов хранил для возможного проживания в лесу и защиты от животных.Все обнаруженные образцы оружия и боеприпасы полицейские направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области на исследование.По данному факту в ОВД Сухого Лога возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), в соответствии с санкцией которой владельцу арсенала грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.Информация и фото: ОМВД России по городу Сухой Лог