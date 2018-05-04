В сгоревшем на Луганской неэксплуатируемом здании склада хранилось вторсырьё

09:50 | 7.05.2018

Как сообщали ранее «Вечерние Ведомости», вчера в 13:29 загорелось неэксплуатируемое производственное здание на улице Луганской в Екатеринбурге. По уточнённым данным, площадь пожара составила 300 кв. м. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 18:54. Пять с половиной часов потребовалось 12 единицам техники и 45 пожарным, чтобы потушить здание склада, который якобы не эксплуатировался, но тем не менее в нём хранились вторсырьё и б/у бытовая техника. Кому принадлежало это имущество, или, как и склад, оно было бесхозным, будут устанавливать дознаватели, равно как и причину возгорания.