Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 мая 2018 года

10:36 | 6.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 05.05.2018г. до 08:00 06.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 124 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 79 противоправных деяний. Из них: четыре убийства, четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, один грабеж, 21 кража чужого имущества, в том числе две квартирных, один факт неправомерного завладения автотранспортом, три мошенничества, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, ещё 1 человек получил травмы.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 34 мероприятия, в которых приняли участие 11550 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 426 сотрудников органов внутренних дел, 24 члена добровольных народных дружин, 147 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области