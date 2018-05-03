17 школ построено и реконструировано за последнее десятилетие в Екатеринбурге

Накануне, на расширенном заседании коллегии и Общественного совета при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области начальник Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сообщила о том, что за последнее десятилетие в столице Урала были построены, либо подверглись реконструкции 17 школ.Так, в период с 2008 по 2018 годы в Екатеринбурге были построены и реконструированы: гимназия № 2 (2008 год); школы №№ 22, 104 и 200 (2009 год); школа № 16 и гимназия № 5 (2011); школа № 19, лицей № 88, гимназия № 155 (2013); школа № 18 (2015); школа № 23 (2016); школы №№ 4, 39 (начальная), 129, 131, гимназия № 39 и образовательный центр в микрорайоне Мичуринском (2017 год).Что касается перспективы, то в ближайшее время в Екатеринбурге пройдут реконструкцию школы №№ 1 и 80.Стоит отметить, что в настоящее время в городе функционирует 163 муниципальных общеобразовательных организации, в которых учатся более 148 тысяч школьников.В 2018/2019 учебном году в Екатеринбурге школьные двери откроются для 19 тысяч первоклассников. К настоящему моменту в школы города уже зачислено 17 тысяч 627 ребят.Кстати, прием в 1 классы в Екатеринбурге продлится до 5 сентября 2018 года. С полной информацией по приему в 1 класс можно ознакомиться наФото: ekburg.ru