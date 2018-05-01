Администрация Екатеринбурга предлагает ветеранам ВОВ дозваниваться до чиновников по номерам горячей линии

22:00 | 4.05.2018

Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялось заседание по подготовке к празднованию 73-летия Дня Победы в столице Урала, в ходе которой выяснилось, что чиновники города не планировали организовать транспорт для ветеранов, который смог бы доставить главных героев праздника на парад Победы. После проведения заседания многие СМИ уже подвели печальный итог, однако, как ни странно, некоторые издания, которые, вероятно, имеют хорошие отношения с администрацией Екатеринбурга, опубликовали информацию о том, что теперь в Екатеринбурге появилась горячая линия Дня победы.



Отмечается, что по телефонам горячей линии можно будет задать любые вопросы, которые касаются участия ветеранов в праздновании 9 Мая. Дозвонившись по ней, специалисты подскажут ветеранам, как им добраться к праздничным площадкам или попасть на гражданскую трибуну на проспекте Ленина для просмотра Парада.



Номера телефонов опубликованы в интернет-СМИ, и что-то подсказывает, что вряд ли из этих источников информации ветераны Великой Отечественной войны узнают о существовании горячей линии.



Напомним, что в ходе сегодняшнего мероприятия господин Матвеев заявил следующее: «Никто не должен быть забыт, и мы должны дойти до каждого ветерана, сохранить историю и донести её до другого поколения людей». А выходит, что администрации куда проще пару своих номеров в сети Интернет, чем не только дойти до каждого ветерана, но и просто созвониться хотя бы с ветеранами-участниками парада, значительная часть которых собралась добираться до площади 1905 года на общественном транспорте просто потому, что чиновникам недосуг.