Урал засыпало: в нескольких городах Свердловской области выпал снег

21:05 | 4.05.2018

Снегопад с дождем обрушились на Свердловскую область 3 и 4 мая. В региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объясняют, что причиной совсем нехарактерных для текущего времени года осадков стал циклон, который в настоящее время движется через Свердловскую область.



Городами, на которые обрушился снегопад, стали Ирбит, Качканар, Кушва, Верхняя Тура, Невьянск, Нижний Тагил и Режевской район. По данным ведомства, сначала там прошёл дождь, который позже перерос в снег. В некоторых районах был зафиксирован стойкий снежный покров.



Синоптики прогнозируют, что в течение следующих дней осадки должны ослабеть, однако, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области снег пройдёт ещё раз - сразу после 9 мая.



Фото: tvoy-bor.ru