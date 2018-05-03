На уральца завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

16:58 | 4.05.2018

35-летний екатеринбуржец, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы не сдавать теоретический экзамен на знание ПДД.



По предварительной информации, мужчина узнал номер сотрудника ГИБДД, позвонил ему и предложил взятку. Сотрудник полиции сообщил о данном факте руководству.



Екатеринбуржец был задержан сыщиками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области при передаче инспектору 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.





Фото: votkinskda.ru