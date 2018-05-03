Новости дня
16:58 | 4.05.2018
На уральца завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
По предварительной информации, мужчина узнал номер сотрудника ГИБДД, позвонил ему и предложил взятку. Сотрудник полиции сообщил о данном факте руководству.
Екатеринбуржец был задержан сыщиками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области при передаче инспектору 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.
Фото: votkinskda.ru
© «Вечерние Ведомости»
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