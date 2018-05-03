В воскресенье закроют парковку на площади 1905 года

15:07 | 4.05.2018

В воскресенье, 6 мая, на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку. Это связано с подготовкой к 9 Мая. Здесь разместятся трибуны для ветеранов.



Парковка не будет работать с 00:00 6 мая и до окончания всех праздничных мероприятий.





Фото: ngzt.ru