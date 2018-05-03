В Каменске-Уральском перед судом предстанет группа наркосбытчиков

14:30 | 4.05.2018

В Каменске-Уральском будут судить трех местных жителей — двух мужчин и девушку, — а также жителя Казани, обвиняемых в сбыте наркотических средств.



«Органами предварительного следствия они обвиняются в том, что, являясь участниками организованной преступной группы, занимались сбытом наркотических средств путем размещения «закладок» на территории г. Каменска-Уральского и Каменского района», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, организатором преступного сообщества был житель Казани. В 2017 году он арендовал интернет-сайты, через которые торговал наркотиками, а его сообщники из Каменска-Уральского размещали закладки на территории города и района. При этом члены группы не были знакомы между собой, они передавали друг другу информацию с помощью текстовых сообщений.



При задержании членов преступной группы из незаконного оборота изъято свыше 1,8 кг наркотических средств. Установлено, что житель Казани на полученные деньги успел приобрести квартиру и автомобиль. Сейчас имущество предполагаемого организатора арестовано. Дело передано в суд.



- Выявили и задержали подозреваемых в совершении этих противоправных деяний сотрудники специализированных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД Каменска-Уральского и республики Татарстан. На территории Каменска-Уральского в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции наркотики изъяты из нескольких тайников. Расследованием дела занимался следственный отдел МО МВД России «Каменск-Уральский», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.



Фото: kaspersky.ru