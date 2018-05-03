Жители поселка Басьяновский вынуждены добираться до кладбища на дрезине

13:58 | 4.05.2018

Жители поселка Басьяновский Верхнесалдинского городского округа опасаются, что не смогут почтить память своих близких, в том числе ветеранов ВОВ. Сейчас они добираются до кладбища на дрезине. Дорога в одну сторону занимает около получаса. Одновременно могут ехать восемь человек.



До настоящего времени ежегодно 9 мая торфодобывающее предприятие бесплатно организовывало поезд. Однако в этом году из-за сильного износа путей это не представляется возможным.



На жалобы жителей поселка откликнулись активисты ОНФ.



— Мы встретились с главой Верхнесалдинского городского округа, представителями региональных министерств и бизнеса. По итогам выезда я уверена в готовности собеседников обеспечить безопасную и надежную перевозку даже 9 мая. Сейчас нужно принимать решения для того, чтобы родственники могли почтить память наших защитников, воинов, погибших в Афганистане и во время сражений Второй мировой войны, — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.



Кроме того, по словам Жанны Рябцевой, есть люди, которые наживаются на этой проблеме. Некоторые перевозчики запрашивают 500–800 рублей за поездку. При этом никто не отвечает за безопасность пассажиров.