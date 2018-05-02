Назначен новый начальник ГУФСИН по Свердловской области

21:32 | 3.05.2018

Начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Федоров. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.



Отметим, что ранее врио начальника Свердловского ГУФСИН являлся полковник Александр Шек.



Александр Федоров окончил Уфимский юридический институт МВД РФ и Академию права и управления ФСИН России в Рязани, с июня 2015 года возглавлял УФСИН по Тамбовской области, раннее работал в Башкирии.



Фото: 68.fsin.su