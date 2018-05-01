Уралец отсудил у застройщика более 100 тысяч рублей за несвоевременную сдачу дома

15:19 | 3.05.2018

Руслан Г. отсудил у АО «Желдорипотека» 153 тысячи рублей. Застройщик не выполнил условия о своевременной сдаче дома на улице Коуровской в Екатеринбурге, из-за чего мужчине пришлось снимать жилье, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



За возмещением ущерба свердловчанин обратился в суд, который взыскал с застройщика неустойку — 110 тысяч рублей, штраф — 30 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — три тысячи — и расходы на представителя — 10 тысяч.



Отметим, что требования истца удовлетворены частично. Суд учел, что сроки сдачи дома переносились из-за банкротства предыдущего застройщика.