На Урале предприятие оштрафовали за постановку мигрантов на учет

14:30 | 3.05.2018

В Екатеринбурге на 17,5 млн рублей оштрафовали предприятие ООО «Виктория». Основанием стали нарушения миграционного законодательства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие поставило на миграционный учет более 250 иностранных граждан, однако установлено, что мигранты на данном предприятии не работали.



Более того, с момента регистрации ООО «Виктория» фактическую деятельность не осуществляло, единственным сотрудником общества является директор, а договор аренды нежилого помещения, где состояли на учете иностранные граждане, расторгнут в декабре 2017 года.



По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении.





Фото: zelaomos.news