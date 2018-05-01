В Екатеринбурге «Монетку» оштрафовали за отсутствие маркировки

13:38 | 3.05.2018

В Екатеринбурге на основании жалобы покупателя проведено административное расследование в магазине «Монетка» по адресу улица Машиностроителей, 75. В ходе проверки обнаружены товары без соответствующей маркировки и информации для потребителя, а именно: детская игрушка и мужские сапоги.



Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») привлечена к административной ответственности в виде штрафа на 100 тысяч рублей.





Фото: tulactive.ru