Новости дня
11:35 | 3.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 29 апреля по 2 мая 2018 года
Так, 29 апреля в 12:10 на 10-м км автодороги Березовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище водитель автомобиля «Мицубиси-Лансер», двигаясь со стороны Березовского в направлении посёлка Сарапулка, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21140. После столкновения автомобиль «Мицубиси-Лансер» съехал в кювет.
В результате ДТП от полученных травм скончались два пассажира ВАЗ-21140 — мужчина 1976 года рождения и женщина 1971 года рождения. Водителю ВАЗ-21140 были причинены резаные раны обеих кистей, пассажир «Мицубиси», мальчик 2008 года рождения, получил ушибы.
30 апреля в 06:30 на 4-м км автодороги Н.-Павловское — Алапаевск водитель автомобиля ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП женщина-пассажир 1997 г. р. погибла на месте ДТП, еще одна женщина-пассажир 1999 г. р. получила тупую травму живота с повреждением печени.
1 мая в 16:45 на подъездной автодороге к городу Первоуральску (Талицкий путепровод) водитель автомобиля «Форд-Фокус» не обеспечил должного контроля за дорожным движением, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Хёндэ». После столкновения автомобиль «Форд-Фокус» опрокинулся с проезжей части под мостовое сооружение.
В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндэ» и его пассажир 1992 года рождения скончались до прибытия бригады скорой помощи, еще два пассажира «Хёндэ» получили тяжелые травмы, а водитель «Форд-Фокус» доставлен в лечебное учреждение с переломами.
2 мая в 02:45 на 168-м км автодороги Екатеринбург — Серов водитель автомобиля «Хонда-Аккорд» не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП погибли водитель и два его пассажира — женщины 1995 и 1997 года рождения.
2 мая в 18:40 в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров водитель автомобиля «БМВ 520» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо в неустановленном месте.
В результате ДТП мужчина-пешеход 1956 года рождения погиб на месте ДТП.
2 мая в 15:25 в поселке Красногвардейский Артемовского городского округа на перекрестке улиц Ленина — Старченкова водитель мопеда «Орион» 2002 года рождения, не имея прав управления транспортным средством, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель-Корса», двигавшемуся по главной дороге.
В результате ДТП водитель мопеда получил травмы: ЧМТ, СГМ, ушибленная рана лица, ушиб правого бедра, ушиб левого плечевого сустава. Установлено, что подросток не использовал шлем, законные представители знали о том, что у подростка появился мопед, однако не приняли никаких мер к ограничению управления им.
С 29 апреля по 2 мая выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 359
Выезд на полосу встречного движения — 240
Непредоставление преимущества пешеходам — 659
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 120
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 407
Неиспользование ремней безопасности — 3313
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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