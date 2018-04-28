Евгений Куйвашев: «В каждом населенном пункте своих ветеранов должны знать поименно»

11:33 | 3.05.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания областного правительства поставил задачу уделить особое внимание ветеранам ВОВ. Каждого необходимо поздравить и пригласить на праздничные мероприятия.



- Сегодня в Свердловской области проживает более 44 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом с нами все меньше остается непосредственных участников Великой Отечественной войны. Есть муниципалитеты, где проживает всего несколько фронтовиков. В каждом районе, в каждом населенном пункте своих ветеранов должны знать поименно. Я также убежден, что каждый глава муниципалитета должен иметь четкое представление о том, в чем именно больше всего нуждаются ветераны, как им можно помочь здесь и сейчас, - сказал Евгений Куйвашев.



Глава региона также нацелил областное правительство на безупречное проведение мероприятий 9 мая.