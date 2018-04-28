На Урале перед судом предстанут «черные лесорубы»

11:00 | 3.05.2018

Завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке 96 кубометров древесины хвойных пород. В преступлении подозреваются двое индивидуальных предпринимателей – жителей поселка Лобва 1961 и 1974 года рождения.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, информация о первом факте незаконной рубки поступила от лесников в мае 2017 года. Позднее в Старолялинском и Павдинском лесничествах выявилось еще три случая. Общий ущерб от действий «черных лесорубов» составил порядка 1,7 млн рублей.



Отметим, что сами подозреваемые признались в содеянном. Они рассказали, что получали разрешения, но вырубку осуществляли не только на положенном участке, но и на прилегающей территории. Злоумышленникам грозят сроки до семи лет.